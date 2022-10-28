Дебоши, драки и беспомощность: в Москве и области появились пьяницы-снегири

Забавных птиц то и дело находят в разных районах. А причина всему — забродившие ягоды.

В Москве и Подмосковье появились пьяные снегири. Пернатые едят забродившие ягоды, а потом устраивают пьяные дебоши, вступая в драки между собой. Или впадают в беспомощное состояние.

«И вообще улетать не хочет, один глаз закрыт. Вот, пожалуйста, снегирь — алкаш!» — рассказала одна из очевидиц.

Специалисты просят не беспокоить птиц, если им не грозит опасность. Спустя время снегири сами очнутся и улетят.

Между тем, алкогольная зависимость не обошла и гусей. Вот такую компанию домашних птиц в состоянии невменяемости застал мужчина в своем дворе.

Как выяснилось, гуси съели жмых, оставшийся после изготовления домашнего вина. Его по неосторожности просто выбросили на поляну.