Российский бизнес попросил Центробанк не запрещать околонулевую ипотеку

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Ипотека с так называемой субсидией от застройщика стала популярна минувшим летом.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Klaus Ohlenschläger; 5-tv.ru

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Российский бизнес предупреждает о падении рынка строительства без дешевой ипотеки. Как пишут «Известия», предприниматели попросили ЦБ не запрещать выдачу жилищных кредитов под низкий процент.

Ипотека с так называемой субсидией от застройщика стала популярна минувшим летом. Банки выдают жилищные кредиты по экстремально низким ставкам, вплоть до 0,01%.

Однако в ЦБ уверены — низкие ставки означают лишь высокую стоимость будущей квартиры. Бурный рост, так называемых льготных кредитов, грозит образованием пузыря, который со временем лопнет.

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