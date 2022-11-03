Питер, Казань или Камчатка? Куда поехать в России на новогодние праздники

Петербург попал в тройку самых популярных направлений у отдыхающих россиян на новогодние праздники. Особенно, говорят в туриндустрии, отдыхающих интересуют остров Новая Голландия и Петроградская сторона. Расходятся места в отелях и в других регионах — Краснодарском крае, на Ставрополье и Камчатке. Алексей Полторанин о самых интересных направлениях внутри страны и, самое главное, о том, сколько стоит новогодний отдых.

Остров Новая Голландия в Петербурге в последние годы стал местом притяжения сотен туристов в новогодние праздники. Даже в будни здесь многолюдно.

«Можно по кругу пройтись найти кухню которая более близка по вкусу», — говорит гид Александра Живулько.

На этажах фудкорты, а зимой на территории открывается большой каток. Здесь все веет историей. Остров рукотворный был создан, когда строился Петербург. Петр I приглашал сюда голландских кораблестроителей для работы на верфях.

«Здесь жили рабочие, которые привезены с Голландии, моряки, Адмиралтейская верфь неподалеку, говорят здесь был запасной дворец Петра I, куда он очень любил приходить», — заявил гид Александр Живулько.

На территории исторические здания — бывшая морская тюрьма для матросов и кузнечная мастерская. Шесть лет назад все отреставрировали, и сейчас это большее общественное пространство. Искушенные путешественники, говорят гиды, для новогодних прогулок теперь выбирают все менее известные достопримечательности Северной столицы: Петроградская сторона — кусочек Австрии с одноименной площадью.

«Исторически эта часть города называлась просто площадкой, здесь когда-то были огороды, а элитной петроградская сторона стала после строительства троицкого моста в 1903 году. Предприимчивые буржуа начали скучать здесь участки», — рассказала культуролог Ярослава Плотникова.

Для Новогоднего отдыха в этом году Петербург третий по популярности — уступает Краснодарскому краю и Москве. На четвертой строчке — Ставропольский край с его санаториями, пятерку лидеров замыкает Казань. А вот и цены на туры: Карелия на двоих обойдется в 33 тысячи рублей, поездка на Родину Деда Мороза из Петербурга выйдет на 12 тысяч дороже, в Татарстан 55 тысяч рублей.

«В самих офисах туристических агентств ажиотажа нет, но путевки активно раскупают в интернете и делают это заранее — за 6-7 месяцев до поездки», — сообщил корреспондент Алексей Полторанин.

Поэтому многие популярные маршруты уже разобраны, но и сейчас на туристическом рынке можно найти подходящую новогоднюю путевку. Чистый воздух, крутые склоны. На горнолыжный курорт Шерегеш уже потянулись отдыхающие хотя сезон стартует в середине ноября. Ксения с дочерью приехали, чтобы активно провести школьные каникулы.

«Не очень дорого, мы попали по акции, межсезонная акция. Если сравнить с ценами даже у нас где можно отдохнуть в отелях дешевле получилось», — рассказала турист Ксения Воловина.

И чем ближе Новый год тем стоимость выше, говорят отельеры. Обычный стандартный номер с видом на склоны обойдется пока туристу от четырех тысяч рублей. Но и сервис ничуть не хуже зарубежного. Такая же стоимость и на отели на Камчатке. Затратным будет авиаперелет, но это того стоит, чтобы увидеть Авачинскую бухту и его животный мир, а еще вулканы и термальные источники. Не надо даже далеко уезжать из города.

«В море можно встретить китов, касаток, сивучей, тюленей. Если повезет зимой можно встретить северных морских львов в черте города. В нескольких местах. Где еще такое возможно я не знаю», — заявил гид Кирилл Киселев.

Увидеть красоту Камчатки приезжают теперь даже из Архангельска или Норильска. География туристов расширяется, как и сами маршруты по всей стране. Уже 80% процентов выбирают отдых в России и только 20% едут в зарубежные страны.

«Мы практически были в ковидном режиме, сейчас ограничения снимаются и отложенный спрос реализуется, наконец это активное продвижение — реклама, формирование интересных туров», — сказал вице-президент российского Союза туриндустрии.

И количество предложений на туристическом рынке будет только расти, а это значит, что многие путешественники заново откроют для себя Россию.