В Китае раскритиковали блокировку резолюции РФ в ООН о биолабораториях Украины

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 28

Зампостпреда КНР Шуан: СБ ООН не следовало блокировать резолюцию РФ по биолабораториям

В Китае раскритиковали блокировку резолюции РФ в ООН о биолабораториях Украины

Фото: www.globallookpress.com / Yorick Jansens

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Азиатская сторона волнуется, считая вопросы России по действиям на Украине легитимными, но почему-то организация не торопится начать расследование.

Блокировку резолюции РФ по американским биолабораториям на Украине в Совбезе ООН раскритиковал китайский дипломат Гэн Шуан. Он выразил свое мнение во время своего выступления в организации.

«С марта этого года Россия неоднократно направляла обвинения в Совет о том, что США подозреваются в проведении военно-биологической деятельности на Украине. Китай глубоко обеспокоен», — сказал Шуан.

При этом большая часть вопросов, предоставленных российской стороной, осталась без ответов. Поэтому Россия пожаловалась в Совбез ООН, попросив начать расследование.

«Это оправданно и легитимно, и не должно было быть заблокировано. Китай полагает, что справедливое транспарентное расследование Совета может эффективно решить озабоченности России», — резюмировал китайский представитель.

До этого дипломат посчитал российские вопросы по биолабораториям в Незалежной легитимными, а также призывал Совбез ООН рассмотреть российские данные о нарушении Конвенции о биологическом оружии (КБТО), но меры приняты не были.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Совбез ООН отклонил резолюцию РФ о расследовании биолабораторий на Украине.

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