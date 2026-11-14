Зеленского не пускают в Москву? В МИД назвали возможную причину

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 116 0

Марат Бердыев напомнил о неоднократных приглашениях на переговоры и высказал две версии отказа от поездки.

Почему Зеленский не едет в Россию на переговоры

Фото: Reuters/Thomas Traasdahl

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Посол Бердыев: Зеленский не едет в РФ, так как не готов к серьезному разговору

Глава киевского режима Владимир Зеленский не соглашается приехать в Москву для проведения переговоров, поскольку не готов к конструктивному диалогу либо вынужден учитывать позицию западных союзников. Об этом в беседе с РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

«Владимира Зеленского мы не раз приглашали в Москву. Он не едет. Видимо, не готов к серьезному разговору. Либо не разрешают западные кураторы», — отметил дипломат.

Президент России Владимир Путин ранее неоднократно говорил о возможности встречи с Зеленским в российской столице.

Аналогичную позицию озвучивал и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, Москва не меняла своего подхода к этому вопросу: глава киевского режима может прибыть в российскую столицу, причем ему будет гарантирована безопасность.

В Кремле 12 ноября прошли переговоры Владимира Путина со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером. Встреча продлилась около двух с половиной часов.

После этого американские представители направились в Дублин для встречи с Владимиром Зеленским. Беседа проходила без присутствия журналистов. При этом перед переговорами в ирландской столице кортеж главы киевского режима забросали яйцами.

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