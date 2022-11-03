Теперь пять миллионов: на тяжелобольную Алису Аршавину снова подали в суд

Женщина исчезла из медиапространства, но это не помогло избежать очередного скандала.

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина снова попала в неприятную историю. В этот раз на Алису подал в суд бизнесмен из Санкт-Петербурга. Он собирается взыскать с нее баснословную сумму в качестве материального ущерба.

Чуть больше шести месяцев Алиса не появлялась в медиапространстве. Девушка не заходила в соцсети, удалила все публикации и сменила телефон. Возможно, Аршавина легла в больницу и поправляет здоровье, в последние годы оно крайне испортилось.

Как сообщает издание StarHit.ru, перед исчезновением бывшая жена спортсмена сильно поскандалила с родственниками экс-супруга. Алиса обвиняла маму футболиста в травле и говорила о возникновении сифилиса из-за свекрови.

Публика уверена, что психика звезды не выдержала: страшное аутоиммунное заболевание, из-за которого красивая женщина лишилась большей части носа, и тяжелый развод с Аршавиным. Последний и вовсе оставил ее одну с маленьким ребенком без средств существования. Два эмоциональных удара стали поводом для помутнения рассудка, считают поклонники.

Однако мама спортсмена совсем не жалеет бывшую невестку. Летом Алиса проиграла свекрови два миллиона в суде. Как их выплачивать — экс-супруга футболиста не знает. Сейчас у нее конкретные проблемы с деньгами, она еле-еле сводит концы с концами.

Однако это не единственная беда — теперь питерский бизнесмен Виталий Савчин требует с Аршавиной порядка трех миллионов рублей. В пресс-службе Красносельского районного суда заявили, что иск основан по факту компенсации материального вреда. Уже назначена товароведческая экспертиза.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заброшенный особняк Аршавина прозвали «домом раздора».