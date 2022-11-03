«Умирала страшно и тяжело»: Адабашьян раскрыл жуткие детали смерти первой жены

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 959

Александр Адабашьян вспомнил смерть своей 27-летней жены Марины Лебешевой

«Умирала страшно и тяжело»: Адабашьян раскрыл жуткие детали смерти первой жены

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

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Знаменитый кинодраматург прожил в браке всего три года, потом его возлюбленная умерла в страшных муках.

Первая жена художника-постановщика, режиссера и актера Александра Адабашьяна умирала очень тяжело. Об этом заявил сам кинодраматург в программе на федеральном канале. По его словам, Марина Лебешева умерла от неизлечимой болезни в 27 лет. В браке возлюбленные пробыли всего три года.

«Умирала она страшно и тяжело. У нее сначала слух отказал от всех этих лекарств, потом зрение. Сначала она переписывалась, а потом и зрение ушло. Ужасно все это было», — рассказал он.

Адабашьян признался, что до сих пор хранит блокнот, в котором его покойная супруга записывала ответы на вопросы. Врачи нашли у нее сепсис, а после смерти обнаружили системное заболевание крови. Актер возмущен, что при жизни медикам не удалось поставить более точный диагноз.

Также режиссер рассказал про состояние родного брата Марины, известного кинооператора, народного артиста РФ Павла Лебешева. После новости о смерти сестры он не смог продолжить съемки, вместо него наняли второго оператора. В тот период Павел занялся похоронами и старался пережить серьезную утрату.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что думает Адабашьян о массовом отъезде звезд из России.

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