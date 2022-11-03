Знаменитый артист продолжает удивлять аудиторию эпатажными поступками, но на этот раз перегнул палку.

Поклонники певца Филиппа Киркорова разочаровались в кумире после череды скандалов с его участием. Поп-король российской эстрады только за последний месяц успел серьезно поконфликтовать с тремя женщинами.

Сначала под его гнев попала журналистка, вокалист послал ее в пятую точку в ответ на вопрос о кражах меню в ресторанах. Следующей жертвой звезды стала певица Наргиз.

Артистка накинулась на коллегу по цеху из-за его приезда в Ташкент в рамках юбилейного тура. Ранее певица поддалась антироссийским настроениям и раскритиковала действия ВС РФ в Донбассе, ей был запрещен въезд в страну на 50 лет. Неудивительно, что звезде не понравился приезд Киркорова в ее родной Узбекистан. Критика со стороны Наргиз очень задела Филиппа Бедросовича и тот незамедлительно ответил ей в личном блоге.

«Тот, кто не умеет любить, никогда не споет песню о любви, у него никогда ничего не получится. Как у нее ничего не получится, как бы она не старалась, стриглась, дреды накладывала. Ничего у нее не выйдет, жалко девчушку. Хотя, а чего там жалеть. Она удивляется, почему она не стала звездой, а ты на рожу-то свою смотрела в зеркало? Ты себя-то видела, уродина?» — написал он.

На яростный ответ Киркорова отреагировала телеведущая Виктория Боня. По ее словам, поступок артиста непростительный. Если бы певец оказался в США, то концерт в Ташкенте стал бы последним его выступлением.

«В Америке бы общество не простило такое, это был бы его последний концерт. Видимо, ничего мужского там уже не осталось, там все выбито мужским колом!» — написала селебрити.

Такие обвинения еще больше разозлили поп-короля, поэтому ответ в соцсетях появился молниеносно. Вокалист обматерил телеведущую и назвал ее бездарным ничтожеством. Он уверен, что Боня провалилась в пропасть, как и другие похожие на нее звезды.

«Еще одно ****** (страшилище — прим. ред.) возомнило себя кем-то и к своему нулю решило приставить единицу и стать десяткой! Ну как еще напомнить о себе, бездарной? Господи! Уж сколько их упало в эту бездну… Ничего нового», — отреагировал Киркоров.

Теперь фанаты не могут поверить, что их любимый исполнитель настолько враждебен. Все его конфликты сопровождались нецензурной лексикой и агрессией. В комментариях в профиле Филиппа Бедросовича подписчики высказывают свое честное мнение.

Публика напомнила певцу про скандал с журналисткой в 2004 году. Тогда девушка спросила у артиста про плагиат песен, это очень разозлило вокалиста. В ответ он накричал на представителя прессы и раскритиковал ее розовую кофту. После неудержимой волны хейта исполнитель публично извинился за беспричинную агрессию.

«Самопровозглашенный король Филя. Уже забыл, как за розовую кофточку слезно извинялся. Пора напомнить! Фу, не мужчина, а мужчинка»;

«Ему мало истории с „розовой кофточкой“, просто он обижен на женщину, которая его бросила, и зол на всех женщин, кто имеет право оскорбить. Оскорбил на всю публику, теперь пусть извиняется на всю страну. Оскорблять не имел права»;

«Смешно слышать все это из уст такого уродливого и конченого человека»;

«Ты свою рожу-то видел? Говно ходячее»;

«Это палка для мешания говна, кем себя возомнил? Ну да, ты же по мальчикам»;

«Отвратительный поступок. Наргиз мне не симпатична, но такое поведение не мужское. Фу», — написали комментаторы.

Теперь неизвестно, как певец отреагирует на обвинения фанатов. Вероятно, артист извинится за резкое поведение или объяснит поклонникам свою позицию. К слову, ранее 5-tv.ru сообщал, что даже эпатажная балерина Анастасия Волочкова, которая находится в хороших отношениях со звездой, не стала его оправдывать в этот раз.