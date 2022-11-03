На строгаче посмотришь: депутат Госдумы согласился исполнить мечту Зеленского

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 47

Депутат Госдумы от Крыма Белик согласился показать Зеленскому крымское море в картинках

На строгаче посмотришь: депутат Госдумы согласился исполнить мечту Зеленского

Фото: Мальгавко Сергей / ТАСС

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Украинский лидер заявил, что собирается поехать в Крым после окончания конфликта с РФ.

Мечта украинского лидера Владимира Зеленского увидеть крымское море осуществится, когда он посмотрит на него на картинках в тюрьме. Такое мнение в беседе с URA.RU выразил депутат Госдумы от Крыма Дмитрий Белик.

«Море и другие живописные места Зеленский, методично уводящий Украину в пропасть, сможет скоро увидеть лишь на картинках в журналах, присланных ему в качестве передачек западными покровителями. Потому что ему предстоит ответить перед законом за то, что он делает», — сказал политик.

Перед этим Зеленский в рамках интервью чешскому телевидению заявлял, что после своей победы в конфликте с РФ в первую очередь поедет посмотреть на крымское море. Он также говорил, что не поедет туда зимой, поскольку зимой там «нечего делать».

Крымский полуостров присоединился к России в 2014 году в рамках референдума. С тех пор украинские политики, включая Зеленского, регулярно говорят о желании вернуть территорию назад.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Зеленским займется антитеррористическая комиссия.

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