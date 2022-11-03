Антитеррористическая комиссия займется недвижимостью Зеленского в Крыму

Госсовет Республики Крым принял решение о национализации имущества олигархов, связанных с киевской властью.

В Крыму продолжат выявлять имущество иностранных граждан, которые совершают недружественные действия по отношению к РФ. Антитеррористическую комиссию в том числе заинтересовала квартира украинского лидера Владимира Зеленского, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.

«По всем таким объектам, включая квартиру Зеленского, сейчас работает антитеррористическая комиссия. Когда будет проведена работа, мы сообщим», — сказал чиновник.

Накануне в Госсовете Крымской республики утвердили решение национализировать имущество олигархов Украины, которые связаны с киевским режимом. В собственность Крыма было передано 130 объектов.

В марте крымское правительство сообщило, что в этот список включат квартиру Зеленского в поселке Ливадия в ялтинском регионе. Кроме того, глава Крыма Сергей Аксенов заявлял о возможном изъятии имущества у граждан Самостийной, которые поддерживают дестабилизацию ситуации.

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