«Молчание пермят»: людоед из Перми снова на свободе и может ездить по России

Каннибала задержали в 2000 году. Он делал из своих жертв котлеты.

Михаил Малышев, известный в народе как «Пермский людоед», вышел из тюрьмы и теперь сможет путешествовать по стране. Эту информацию узнало информационное агентство URA.RU от источника в правоохранительных органах.

По их данным, выпущенный на свободу людоед находится на профилактическом учете и имеет право выезжать за пределы региона.

«Осужденный за убийство и людоедство пермяк имеет право выезжать за пределы региона. Он находится на профилактическом учете, сотрудники полиции будут проверять его не реже, чем раз в месяц», — объяснил сотрудник правоохранительных органов.

Как рассказали собеседники агентства, Михаил Малышев никуда выезжать не собирается. Наоборот, он боится даже выйти за пределы собственной квартиры и не желает никого видеть. Более того, пермяк не хотел выходить из тюрьмы — он боялся, что снова кого-то съест.

Напомним, что каннибала задержали в 2000 году Он убил мужчину и студентку, расчленил их и жарил из людей котлеты. Позднее полиграф показал, что на счету людоеда могут быть не два, а восемь убийств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Златоусте задержали убившего мать каннибала.