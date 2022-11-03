Кремль озвучил позицию по увеличению срока срочной службы до двух лет

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Анна Свотина
Анна Свотина 58

Песков: у Кремля нет позиции по увеличению продолжительности срочной службы до двух лет

Кремль озвучил позицию по увеличению срока срочной службы до двух лет

Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

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Солдаты-срочники продолжают служить в армии РФ по установленным срокам — один год.

Официального заявления об изменении срока службы в российской армии не было. Поставить точку в армейском вопросе должно Министерство обороны России. Именно этому ведомству принадлежит решающий голос в этой ситуации, передает Газета.ру.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на встрече с журналистами прокомментировал позицию Кремля по вопросу, который взволновал общественность.

«Каких-то заявлений на этот счет от министерства обороны мы не слышали», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

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Дмитрий Песков также подчеркнул, что о дискуссии по увеличению срока службы до двух лет в Администрации президента стало известно. Однако, по словам Пескова, «никаких разговоров на этот счет не идет».

Осенний набор солдатов-срочников стартовал 1 ноября. Призыв продлится до 31 декабря этого года. Ожидается, что ряды Вооруженных сил РФ (ВС РФ) пополнятся мужчинами в возрасте 18-27 лет в количестве до 120 тысяч.

Ранее 5-tv.ru писал, что срочники осеннего призыва не будут служить в новых регионах РФ.

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