Лавров: вторая часть пакета соглашений по зерновой сделке не выполнена

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Это касается в том числе и экспорта российских удобрений.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sun Fanyue; 5-tv.ru

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Россия призвала генсека ООН выполнить обязательства по зерновой сделке в самое ближайшее время. Это касается в том числе и экспорта российских удобрений. Ряд важных заявлений сделал Сергей Лавров.

«У нас вызвало удовлетворение, что по инициативе Турции украинское руководство подписало гарантии о неповторении попыток использования гуманитарных маршрутов в Черном море в военных целях. В то же время не видим какого-либо результата касаемо второй части пакета. Мы в очередной раз призвали генсекретаря к тому, чтобы он выполнил обязательства», — сказал глава МИД РФ.

И сегодня стало известно, что шесть судов с зерном уже покинули украинские порты. Зерновая сделка возобновилась после переговоров президентов России и Турции, а также министров обороны двух стран.

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