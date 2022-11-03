Бывший продюсер Шатунова Разин пытается приватизировать права на его творчество

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Судя по всему, это масштабная акция перед попыткой перезапуска проекта «Ласковый май».

Фото, видео: Алексей Филиппов / ТАСС; 5-tv.ru

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Прямо сейчас очередной скандал разгорается вокруг наследия Юрия Шатунова. Заработать на творчестве даже после его смерти решил бывший продюсер Андрей Разин. Фактически, он собирается приватизировать всю историю группы «Ласковый май».

И уже пообещал удалить отовсюду все видео с Шатуновым, включая клипы и концерты. Эксклюзивным правом на контент, по его словам, будут обладать только два ютуб-канала Разина.

И, судя по всему, это масштабная акция перед попыткой перезапуска проекта «Ласковый май». Разин сообщил, что новый состав уже набирается. Правда, многих поклонников это уже привело в бешенство. Они уверены: никто не способе затмить славу их кумира.

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