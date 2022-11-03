Бывший продюсер Шатунова Разин пытается приватизировать права на его творчество

Прямо сейчас очередной скандал разгорается вокруг наследия Юрия Шатунова. Заработать на творчестве даже после его смерти решил бывший продюсер Андрей Разин. Фактически, он собирается приватизировать всю историю группы «Ласковый май».

И уже пообещал удалить отовсюду все видео с Шатуновым, включая клипы и концерты. Эксклюзивным правом на контент, по его словам, будут обладать только два ютуб-канала Разина.

И, судя по всему, это масштабная акция перед попыткой перезапуска проекта «Ласковый май». Разин сообщил, что новый состав уже набирается. Правда, многих поклонников это уже привело в бешенство. Они уверены: никто не способе затмить славу их кумира.