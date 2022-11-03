Турецкая компания Vestel вернется на российский рынок

Турецкий производитель бытовой техники Vestel планирует возобновить производство в России. Компания может расконсервировать площадку не только для своей техники — это холодильники, телевизоры и многое другое, — но и рассчитывает на сборку и другой продукции.

Ранее на заводе производили технику брендов Whirlpool, Electrolux и Zanussi. Впрочем, Vestel может продать свой завод и местной компании. Отмечу, что завод Vestel в России закрылся в марте 2016 года.