Болезнь или случайность? От чего люди умирают во сне

Как оказалось, внезапно умереть во сне могут люди любого возраста и состояния здоровья.

Человек может умереть во время сна из-за множества причин. Безусловно, такой факт пугает. Что же именно вызывает смерть во сне — болезни или чистая случайность? На этот вопрос ответил в беседе с «Вечерней Москвой» врач-кардиолог Андрей Кондрахин.

По словам врача, в первую очередь причина такой смерти кроется в нарушении сердечного ритма. Больше всего к этому склонны люди, страдающие от сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, опасны и болезни желудка — при осложнении кислота или переваренная пища могут попасть в легкие.

«Гастроэзофагеальный рефлюкс может быть одной из причин смерти человека во сне. Так, ночью у человека в легкие может забрасываться содержимое желудка (как осложнение болезни), из-за чего и возникает смерть», — пояснил врач.

Не стоит исключать и такие причины, как инсульт или апноэ (остановка дыхательных движений), подчеркнул врач. При апноэ клиническая смерть наступает моментально — организм человека просто забывает, что ему необходимо дышать.

Также можно умереть ночью из-за отравления, причем не пищевого. К примеру, отравление этиловым спиртом или передозировка снотворного убивают человека.

Интересно, что возраст в данном вопросе не имеет значения. Внезапная смерть во сне может настигнуть абсолютно любого человека, от младенца до старика.

«К примеру, отравление этиловым спиртом встречается гораздо чаще. Когда человек перепил, лег спать, вдруг у него происходит резкий порыв к рвоте, и он захлебывается своей рвотой. Это называется механической асфиксией», — объяснил Андрей Кондрахин.

Возможно ли обезопасить себя от такого страшного исхода? Идеального решения нет, но важно регулярно проходить диспансеризацию, вести здоровый образ жизни и ни в коем случае не «распускать» имеющиеся травмы или хронические заболевания. Кроме того, важно соблюдать предписания врачей после любых операций.

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