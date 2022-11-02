В плену зеленого змия: как человек незаметно спивается

Как определить зависимого человека, и когда наступает точка невозврата на пути к порабощению алкоголем?

Зависимость от алкоголя, как правило, наступает еще в молодости и под влиянием окружения. А одна из опасностей спиртного заключается в том, что его пробуют практически 100% людей в нашей культуре. Об этом в беседе с аif.ru рассказал гештальт-терапевт Андрей Иноземцев.

По словам медика, зависимость формируется, когда человек начинает справляться с внутренними переживаниями и эмоциональным напряжением с помощью спиртного. Из раза в раз его поведение повторяется, и паттерн закрепляется: напряжение — выпил — расслабился. При этом количество выпитого не имеет значения для формирования зависимости. И даже если человек употребляет безалкогольное пиво, потому что он, например, за рулем, он все равно закрепляет свою привычку, подчеркивает Иноземцев.

«Безалкогольное пиво — это маркер, который означает: мне нужно выпить алкоголь, но я не могу», — пояснил эксперт.

Точка невозврата наступает, когда зависимый понимает, что необходимо перестать выпивать, но не может этого сделать, так как не знает другого способа изменить свое напряженное состояние на расслабленное. При этом точного способа установить, зависим человек или нет, не существует, отмечает Иноземцев.

«Иногда это можно заметить в поведении человека. Скажем, за обедом люди выбирают напитки. Для кого-то существует выбор между водой, вином, чаем, а для кого-то только между видами алкогольных напитков, если нет внешних ограничений, вроде руля. Иллюзия выбора сохраняется, и в то же время его нет, алкоголь уже выбран», — пояснил терапевт.

Иноземцев также несколько стадий, которые проходит человек на пути к окончательному порабощению алкоголем:

человек не замечает проблемы — пьет, и ему хорошо. Этот этап может длиться достаточно долго;

человек осознает проблему, но предпочитает ее не видеть. Это может тянуться бесконечно, иногда до смерти

человек видит проблему и пытается решить ее самостоятельно. В большинстве случаев это невозможно, потому что одна часть личности хочет перестать пить, а другая — продолжать;

человек понимает, что сам не справится, и просит помощи. Это важный сдвиг в сознании зависимого и первый шаг к выздоровлению. Однако человек еще не перестает быть зависимым, потому что мало просто не пить, нужно научиться жить трезвым;

процесс выздоровления. Стадия, на которой нужно постоянно уделять внимание зависимой части своей личности, чтобы продолжать жить полной, насыщенной жизнью. То есть, как с любым другим хроническим заболеванием, нужно заниматься его профилактикой, иначе оно снова возьмет верх.

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