В Москве задержали обманывавших людей членов секты магов и гадалок

Миллионы и, скорее всего, безвозвратно потеряли клиенты столичных магов. Полицейские в Москве рискнули нарушить связь миров и устроили облаву на тех, кто зарабатывает чисткой кармы.

Эти предприниматели говорят о своей связи с космосом, часто употребляют слово «вселенная» и ценники выставляют тоже астрономические. Что удивительно, люди готовы брать кредиты, продавать квартиры, но платить огромные деньги за пустые обещания счастья. Как работают вымогатели на себе рискнул проверить Игорь Капориков.

Самое первое, с чего начинается — это вот эта звезда. Она создает защиту энергетическую. Навечно. Получить амулет могут только избранные. Те, кто прошел ритуал очищения. Наша героиня одна из них, свою личность просит не раскрывать. Рассказывает, все началось с обычной встречи с бизнес-тренером.

Коуч свел ученицу с Еленой Опалевой. Педагогом по образованию. В жизни, судя по рекламе, практику в области магии и волшебства. Курс обучения не бесплатный. Хочешь погрузиться в мир магии и эзотерики — плати минимум 900 тысяч рублей.

«Они постепенно начали рассказывать кто они такие. Что они проводят создателя вселенной. Что мой учитель, женщина с какими-то способностями жрица всех вселенных», — рассказала пострадавшая Лидия (имя изменено).

Деньги предлагали вкладывать в амулеты. Например, этот кадуцей обошелся нашей героине в 150 тысяч рублей. В интернет-магазине почти такой же можно заказать за 250. Скидка возможна, но для этого нужно привести друга.

Эта девушка остановилась на 350 тысячах. Она, как и многие, была в подавленном состоянии и пришла за помощью, но вместо нее столкнулась с явным вымогательством.

«Они говорили, цитирую: ты что, не можешь кредит взять, чтобы себе жизнь спасти?» — рассказала пострадавшая Мария (имя изменено).

«Судя по всему, тоталитарная секта. Есть лидер, есть обман при вербовке. Чем дальше, тем больше нарастают требования, эксплуатация адептов», — пояснил исследователь современного религиозного сектантства Александр Дворкин.

Руководит всем духовный лидер — Дмитрий Крапива. Жрица Лара, она же Лариса Семина — его приближенная. Елена Гибкова — ответственная за финансы, Елена Опалева — за гостеприимство и представления. С последней мы познакомились лично. Внедрялись две недели и все-таки попали на прием. Прикрываясь чужим именем узнаю, что у меня, оказывается, проблемы с энергетическими центрами — чакры загрязнились. То же было и у наших героинь.

«Нужно поставить эту самую энергетическую защиту, о которой я вам говорю. Она станет энергетическим щитом», — говорит Опалева.

Один из ритуалов проходит в первый день знакомства и напоминает передачу файлов, а в нашем случае энергии, через ик-порт. Руки держим рядом и ждем, когда загрузка закончится. Глаза можно закрыть. Дальше начинается очищение. Сначала дистанционно, для этого жрице вселенной необходима фотография. Обряд проведут ночью, пока вы спите. На все потребуется пара дней. Ритуал не бесплатный, сумму озвучивают сразу.

«Сама чистка стоит 35, защита стоит 65 (тысяч рублей)», — говорит Опалева.

Для передачи денег договариваемся на дополнительную встречу, но в день очищения квартиру магов навещают другие хранители — закона. Полицейские проводят обыски и задерживают жриц, всех, кроме нашей. Елена живет в другом месте, в этом месте только работает. В день облавы она пришла в обитель, но, заметив правоохранителей, перевоплотилась в заплутавшую незнакомку. Спешно покинула дом, но про встречу и обещанные 100 тысяч не забыла. Жадность взяла свое. Назначила нам встречу в кафе рядом, но вместо наличных получает неприятную информацию.

Меня зовут Игорь. И с самого начала я держал связь не со вселенной, а со своими продюсерами. — Понятно. Общение больше не такое приветливое. Обман с нашей стороны пришелся колдунье не по вкусу.

Я никого не обманываю. — А что вы делаете? — Я помогаю людям.

Были бы у Елены магические силы — она просто испарилась. Так пришлось выслушивать наши вопросы.

Я в вас разочарована. Имейте ввиду. Елена все-таки сбежала. Ее подруги сейчас задержаны по подозрению в мошенничестве. Вселенная в этот раз сработала не в их пользу, возможно, благодаря коллективному заявлению, которое бывшие адепты написали в полицию. Теперь очередь за верховным чародеем.