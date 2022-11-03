И Gар с ним: как уход брендов скажется на российском рынке

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 14

Александр Калинин: почему бренды продолжают уходить из России и как это отражается на отечественном рынке

И Gар с ним: как уход брендов скажется на российском рынке

Фото: www.globallookpress.com / Karl-Heinz Spremberg

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Эксперт отмечает, что уходящие бренды освобождают ниши для отечественных «игроков».

Американский бренд Gap уходит из России. Ретейлер сообщил о закрытии магазинов и прекращении деятельности на территории РФ. Президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства Александр Калинин прокомментировал уход марки «Вечерней Москве».

Глава проекта «Опора России» рассказал, что американский бренд принял решение покинуть отечественный рынок по ряду причин.

«Ретейлер одежды Gap уходит из-за проблем с логистикой и политического давления. Также может влиять общее подорожание товаров и их плохая окупаемость», — объяснил эксперт.

По словам специалиста, в Россию продолжают завозить одежу брендов, объявивших бойкот. Это возможно делать с помощью параллельного импорта из других стран, таких как Китай и Турция. Но такой хитрый ход значительно влияет на стоимость товаров.

В заключении Калинин добавил, что российский производитель успешно заполняет освободившиеся ниши. Однако отечественным компаниям нужна поддержка для развития.

«Сейчас мы наблюдаем увеличение количества российских производителей. Рынок устроен так, что если есть платежеспособный спрос, то обязательно придут игроки, но уже другие», — заверил эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, что десятки российских модниц стали жертвами спонсоров ВСУ.

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