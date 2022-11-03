Жена комика Вячеслава Мясникова победила в международном конкурсе красоты

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 1 204

Супруга знаменитого юмориста хранит свои секреты красоты и ухоженного вида.

Жена комика Вячеслава Мясникова победила в международном конкурсе красоты

Фото: Instagram* / miasnikov.s

Читайте нас в: Дзен Новости

Жена звезды «Уральских пельменей» Вячеслава Мясникова Надежда завоевала победу в номинации «Королева мира». Она приняла участие в международном конкурсе красоты Lady World 2022, сообщает KP.RU.

Россиянка обошла 21 конкурентку из девяти стран мира. Финал проекта прошел в сочинском «Зимнем театре». Сразу после завершения конкурса, юморист Вячеслав Мясников сообщил журналистам, что «корона теперь на Урале».

«Поздравляю с победой, моя Королева!», — написал Мясников в своей социальной сети.

Нельзя оставить без внимания, что 42-летний юморист настоял на участии любимой жены в соревновании красавиц.

Создательница проекта Елена Шкуратова, отметила, что организаторы не сомневались в победе супруги знаменитого актера. По словам члена жюри, конкурс пропагандирует семейные ценности, а Надежда Мясникова — многодетная мама в дружной и полноценной семье.

«В свои 40 лет Надя выглядит как 25-летняя девушка. Она очень стройная, ухоженная и красивая. А в-третьих, она очень умная и эрудированная <…> На конкурс Надежда пришла не за результатом, а чтобы кайфовать. Но в итоге теперь уже не она — жена известного юмориста, а Вячеслав — муж королевы мира!», — заключила Шкуратова.

Сама «королева мира» поделилась личными секретами красоты. По ее словам, она увлекается спортом и пилатесом, а также отказывает себе во вредной пище. В частности, Мясникова не ест колбаски, которые очень любит.

«Спасибо маме с папой. У них прекрасная генетика. Мне остается только сохранять эти природную красоту и молодость, которые передались по наследству», — подчеркнула модель.

Ранее 5-tv.ru писал, что в квартире девушки Прохора Шаляпина нашли нечто страшное.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 90%
62.10
0.48 60.61
-0.31
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 3 ноября

Последние новости

23:54
Власти России скоро опубликуют доказательства причастности Лондона к атаке в Севастополе
23:37
Так и не смогли определить диагноз: умерла российская певица Злата Божен
23:25
Путин подписал указ о выплате мобилизованным и контрактникам 195 тысяч рублей
23:20
В Николаеве взрован обелиск «Родина-мать»
23:03
Центр бизнеса без света: что произошло в обесточенных башнях «Москва-Сити»
22:46
Жена комика Вячеслава Мясникова победила в международном конкурсе красоты

Сейчас читают

Пермский людоед сможет путешествовать по России
Шоу больше не будет: декорации студий "Пусть говорят" и "На самом деле" разобрали и пустили на дрова
В редакцию "Российской газеты" пришло письмо, а в нем две пятитысячные купюры. Корреспондент "РГ" тут же выехал к его автору
Ирина Ортман — о любви, Родине, творчестве SHAMAN'а и вере в предсказания

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика