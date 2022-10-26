«Все было залито кровью»: в квартире девушки Шаляпина нашли страшное

По словам Ольги Сан, ее петербургской недвижимости нанесен ущерб в два миллиона рублей.

Арендаторы превратили петербургскую квартиру избранницы певца Прохора Шаляпина Ольги Сан в притон. По словам звезд, шикарному жилищу нанесен ущерб в два миллиона рублей. Женщина рассказала изданию Prozvezd, что сдала недвижимость семейной паре с детьми, но позже «пробила» информацию о них в специальном приложении и перепугалась.

Кто-то записал номер мужчины-квартиранта в своей телефонной книжке под прозвищем «Мясник». Выяснилось, что имелось в виду прямое значение слова — поставщик мяса. Тогда Сан успокоилась и решила довериться жильцами. Но вскоре соседи стали жаловаться на шум за стеной.

Потом глава семейства поселил у себя сомнительного господина. Выгнать непрошенного гостя и нежелательных арендаторов у владелицы не получилось. После безуспешных визитов на адрес риелтора Ольга Сан обратилась в полицию. Приехав на место, правоохранители обнаружили, что жилплощадь превратилась в незаконное игорное заведение с покерными столами.

«Я была в шоке от увиденного. Везде было грязно, мебель и холодильник были сломаны. Все было в жутком состоянии. А еще все вокруг было залито вином и даже, как мне показалось, кровью. Не удивлюсь, если в моей квартире разборки проходили. Сумма ущерба — порядка двух миллионов рублей», — поделилась Сан.

По словам блондинки, Шаляпин помог ей справиться со стрессом, умело поддержал. Хотя и сам разволновался: артист был на гастролях, ничем кроме слов утешения не мог подбодрить любимую. Он даже засобирался домой, но Сан убедила остаться и выступить перед зрителями, которые так ждут концерта.

Ранее, писал 5-tv.ru, Ольга Сан заподозрила Прохора Шаляпина в неверности. Певец не взял возлюбленную с собой в командировку, а потом опубликовал фото в компании другой женщины.