Не могла двигаться: Мария Шарапова вспомнила о диких болях после родов

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 170

Теннисистка Мария Шарапова не могла двигаться после родов

Не могла двигаться: Мария Шарапова вспомнила о диких болях после родов

Фото: Vickie Flores / ТАСС

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Российская теннисистка впервые стала мамой чуть более четырех месяцев назад. Новая роль для нее стала и огромным счастьем, и сложным испытанием.

Экс-первая ракетка мира и пятикратный победитель «Большого шлема» Мария Шарапова рассказала, как изменилась ее жизнь после рождения сына и как она себя чувствовала сразу после его появления на свет. Первенца она родила в июле от британского бизнесмена Александра Гилкса. Оказалось, что радостное событие было омрачено тяжелым восстановлением.

На протяжении нескольких недель спортсменка не могла нормально двигаться из-за страшных болей. Лишь сейчас она призналась, что более-менее восстановилась.

«Мне кажется, я никогда в жизни не чувствовала себя такой слабой, как на следующий день после родов. Так что, даже простые движения кажутся огромным прогрессом», — поделилась Шарапова в социальной сети.

Сейчас теннисистка счастлива наблюдать, как растет ее наследник. Старается все свободное время проводить вместе с ним. Но признается, что материнство — работа интересная, но сложная. За советом Шарапова может обратиться не только к родителям, но и пользователям сети. Кроме того, столкнулась спортсменка и с проблемой питания. Дело в том, что всю жизнь у нее был особый режим приема пищи, чтобы были силы на тренировки. Теперь ей приходится думать не только о себе, но и малыше, которого она кормит грудью.

«Поскольку я кормлю грудью, я всегда голодная. Все по-разному относятся к своему организму после родов, но я сейчас чувствую, что мне всегда нужно есть», — добавила Шарапова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему экс-участница «Дома-2» Надежда Ермакова не может выносить ребенка.

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