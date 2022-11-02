Надежда Ермакова не может зачать ребенка из-за болезни: «Это ад»

Недавно звезда «Дома-2» вышла замуж, ее все чаще спрашивают, когда в молодой семье появится малыш. И этот вопрос ранит каждый раз все сильнее.

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Надежда Ермакова рассказала о болезни, из-за которой не может выносить ребенка. По словам звезды, врачи диагностировали у нее апластическую анемию два с половиной года назад. Это патология кроветворной системы, при которой угнетается соответствующая функция костного мозга. В результате организм не производит достаточно эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. Одно из следствий — тело отторгает плод при беременности как нечто инородное.

Как отметила Ермакова, проблем с зачатием малыша недуг за собой не влечет, но выносить его при таком состоянии крайне сложно. Сейчас женщине 38 лет, недавно она вышла замуж за Даниэля Чистова, избранник намного младше нее. И каждый раз, когда пару спрашивают, как скоро они обзаведутся детьми, Надежда Ермакова теряет контроль — пока она не может спокойно говорить на эту тему.

«Я прошла трудный путь лечения: капельницы, амбулаторно, медикаментозно, не одно переливание крови… Это был ад, это было страшно. Выкарабкалась, сейчас этап ремиссии, вроде все спокойно, болезнь отступила. Но опасения, конечно, есть — а вдруг вернется», — поделилась селебрити в социальных сетях.

Ермакова подчеркнула, что близкие стали для нее самой надежной опорой — они поддерживают и верят в лучшее, не позволяют сдаваться. Но каждый раз экс-участницу телестройки выбивают из колеи неосторожные вопросы. Она призвала подписчиков быть тактичными и более внимательными к окружающим, ведь иногда безобидная, казалось бы, фраза может причинить огромную боль.

«Будьте деликатнее, когда у взрослой девушки так беспардонно спрашиваете. Возможно, она не может иметь детей или на отсутствие ребенка в жизни на данном этапе есть серьезные проблемы», — заявила Ермакова.

Звезда «Дома-2» и ее муж сыграли свадьбу в сентябре. Объявление о помолвке прозвучало примерно за полгода, но торжество едва не сорвалось. Через месяц после предложения руки и сердца произошла ссора, после которой влюбленные разъехались.

Ранее, писал 5-tv.ru, Надежда Ермакова рассказала, почему решила вернуться к бойфренду.

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