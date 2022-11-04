Стало известно, будет ли певица МакSим многодетной мамой

Артистка тщательно скрывает свою личную жизнь от посторонних глаз.

На днях в сети появились слухи о том, что певица МакSим в третий раз беременна. 5-tv.ru связался с представителем артистки и узнал, правда ли это. По словам Яны Богушевской, «информация не соответствует действительности».

К слову, МакSим старается скрывать свою личную жизнь, однако кое-что о ней все же известно. Замужем певица была только один раз — за звукорежиссером Алексеем Луговцовым. В союзе родилась дочка Александра, но брак не просуществовал долго — всего три года.

В конце 2014 года МакSим родила вторую дочь Марию от бизнесмена Антона Петрова. По имеющимся сведениям, он ушел от певицы, когда она была беременна. Несмотря на это, знаменитость всегда тепло отзывалась о Петрове.

С кем именно сейчас певица в отношениях — неизвестно. В начале 2022 года артистка намекала на расставание с любимым человеком. Тогда поклонники принялись не только утешать ее, но и гадать. По мнению большинства пользователей, знаменитость имела в виду экс-возлюбленного Петрова.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как прошел первый концерт МакSим после болезни.