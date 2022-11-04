Ничто не вечно: Бородина отреагировала на уход Харламова из Comedy Club

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 35

Бородина про уход Харламова из Comedy Club: «Жаль»

Ничто не вечно: Бородина отреагировала на уход Харламова из Comedy Club

Фото: © РИА Новости

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Комик стал лицом проекта, поэтому огорчил многих фанатов, приняв решение уйти.

Артист Гарик Харламов решил покинуть шоу Comedy Club. На его решение отреагировала телеведущая Ксения Бородина.

«Целая эпоха! Жаль», — написала теледива.

С Ксенией согласилась и ее аудитория. Ценители юмора не хотят, чтобы «Бульдог» уходил из проекта, что подтверждается комментариями.

«Без него камеди-не камеди»;

«Уходят самые смешные»;

«Да они с Волей отличный дуэт были», — отмечают подписчики.

Перед этим Харламов написал у себя в социальных сетях: «Все! Отмучился! Пора уступать дорогу молодым! Бебур, газуй! А я спать», — заключил комик.

К слову, Гарик Харламов настолько давно в Comedy Club, что, можно сказать, стал его лицом. Он также поблагодарил своего коллегу по цеху Павла Волю за многолетнюю работу. Кое-кто из фанатов даже заявил, что не станут больше смотреть шоу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какое желание дочери исполнил Харламов.

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