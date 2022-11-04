Ничто не вечно: Бородина отреагировала на уход Харламова из Comedy Club

Комик стал лицом проекта, поэтому огорчил многих фанатов, приняв решение уйти.

Артист Гарик Харламов решил покинуть шоу Comedy Club. На его решение отреагировала телеведущая Ксения Бородина.

«Целая эпоха! Жаль», — написала теледива.

С Ксенией согласилась и ее аудитория. Ценители юмора не хотят, чтобы «Бульдог» уходил из проекта, что подтверждается комментариями.

«Без него камеди-не камеди»;

«Уходят самые смешные»;

«Да они с Волей отличный дуэт были», — отмечают подписчики.

Перед этим Харламов написал у себя в социальных сетях: «Все! Отмучился! Пора уступать дорогу молодым! Бебур, газуй! А я спать», — заключил комик.

К слову, Гарик Харламов настолько давно в Comedy Club, что, можно сказать, стал его лицом. Он также поблагодарил своего коллегу по цеху Павла Волю за многолетнюю работу. Кое-кто из фанатов даже заявил, что не станут больше смотреть шоу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какое желание дочери исполнил Харламов.