Коварство под маской лохматого увальня: Пушков раскрыл истинную сущность скандального Джонсона

Бывший премьер-министр Британии славится множеством скандалов. Но так ли прост этот политик и при чем тут одесско-русские корни?

Экс-премьера Британии Бориса Джонсона нельзя не дооценивать. Если он не готов занимать высокий пост сегодня и активно вязнет в скандалах, это не значит, что спустя год, к примеру, он не шокирует общественность мегаважным политическим заявлением. Под маской клоуна в данном случае скрывается расчетливый человек, который знает цену любому слову и делу. Такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя отказ Джонсона от участия в гонке за кресло премьера.

«В отличие от того, что многие о нем думают, это хладнокровный и трезвый политик, знающий, когда и что говорить и умеющий просчитывать свои ходы, но скрывающий все это за частой клоунадой и образом лохматого увальня. Однако это обманчивый образ», — подчеркнул Пушков.

Кроме того, сенатор вспомнил ситуацию, когда лично встречался с Джонсоном — тот произвел весьма неоднозначное впечатление. Алексей Пушков увидел британского политика на крупной международной конференции в 2017 году в Лондоне. Тогда Борис активно готовился к встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и занимал довольно пророссийскую позицию.

«Он охотно рассказывал о своих одесско-русских корнях по линии деда и о том, что ощущает свою причастность к России. Сегодня вы такого от него не услышите. Но он сознательно уклонился от борьбы: не было смысла ввязываться в схватку, которую нельзя было выиграть», — заключил российский сенатор.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто занял место Бориса Джонсона после позорной отставки Лиз Трасс, занимавшей кресло премьера Британии всего 44 дня.