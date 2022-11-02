Смертельное ДТП в центре Москвы могло произойти из-за отказа тормозов у грузовика

Отказ тормозов у грузовика мог стать причиной ДТП в центре Москвы. Об этом сообщают правоохранители. Сегодня у метро «1905 года» самосвал на полном ходу протаранил такси и впечатал машину в автобус. Удар был такой силы, что от легкового авто почти ничего не осталось. Шансов выжить у водителя и женщины — она села в салон несколько секунд назад — не было. Сообщается, что за рулем грузовика был мужчина, который получил права в январе. За машиной числится больше сотни штрафов. Детали шокирующей аварии в материале Алисы Паршаковой.

Это к машине такси бежит мать погибшего водителя. Она только-только узнала, что его больше нет.

Жуткая авария практически в центре столицы. Да еще и на автобусной остановке. Вот, таксист притормозил, чтобы забрать пассажирку. проходит всего пара секунд. И машину на полном ходу сносит огромная фура. Легковушку сминает между фурой и автобусом, который стоял чуть дальше.

Это все, что осталось от машины такси: небольшая груда металла. В момент столкновения в автомобиле находился водитель и пассажир девушка.

«Раздался хлопок сильный. Испугались, говорит, что-то взорвалось. Полетели осколки в ту сторону. Шок от того, что машину даже видно не было между ними. Подошел поближе, увидел, что машина сплющена между ними, понятно было, что скорая никому не понадобится уже», — рассказал очевидец.

В этот момент в автобусе находилось девять пассажиров. Медицинская помощь потребовалась одному из них. Автобус немецкий, есть капсулы безопасности. Люди здесь не пострадали.

По предварительной информации, за рулем «Камаза» был 27-летний Вячеслав Пивовар. За машиной, которой он управлял, числится больше 100 штрафов, в том числе — за нарушение скорости. Он сбежал, как только все произошло.

«И парень сразу забежал к нам во двор в тапочках, с перекошенным лицом, видно было, что он в шоке. Потом в интернете прочитала, что водитель убежал и точно, это он был. У него была такая гримаса ужаса на лице», — рассказала одна из очевидцев.

В настоящее время личность водителя установлена. Проводится комплекс мероприятий, направленный на задержание и привлечение к ответственности виновника ДТП.

В Москве статистика ДТП с фурами пугающая. Каждый пятыый погиб в аварии именно с грузовиком. Большая часть смертей — на МКАДе. Часто фуры и самосвалы ездят полуживыми: старые машины с неисправными тормозами.

«Они не просто старые, они перешли из общего в вечность. Техосмотр такая машина проходит раз в году. Налицо общая халатность и общие проблемы всей отрасли. Мало того, мы понимаем, что в городе не так много грузовиков. Но нужно получить специальный пропуск на въезд, правда, и этот вопрос решается для многих за деньги, к сожалению», — рассказал вице-президент автомобильного национального союза Ян Хайцер.

Сегодня водители грузовиков часто работают без сна и отдыха, получая деньги за разовую доставку — наподобие курьеров. Уставший и с огромным перегрузом, на старой фуре ехал и виновник одного из самых громких ДТП последних лет, когда в Подольске фура врезалась в рейсовый автобус, погибли 18 пассажиров.

Состояние грузовика сейчас изучают следователи. Второй участник аварии — таксист — двигался и припарковался по всем правилам.

«Таксист здесь не допустил никаких ошибок. Он остановился для посадки-высадки пассажира. Он не создавал опасности для других машин. Если бы не было автобуса, то жертв могло быть куда больше», — сказал автоюрист Дмитрий Славнов.

На данный момент, водителя фуры разыскивают правоохранители. И как стало известно только что, по факту аварии возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Виновнику грозит наказание сроком от восьми до 15 лет.