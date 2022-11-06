Два человека погибли при обрушении балкона жилого дома в Сочи

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 530

В результате ЧП также есть несколько пострадавших. На месте работают экстренные службы.

Фото, видео: МЧС по Краснодарскому краю; 5-tv.ru

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Тяжеловесный балкон жилой многоэтажки вместе с людьми рухнул в одном из районов Сочи. Как стало известно 5-tv.ru, в результате ЧП погибли два человека.

Трагедия произошла буквально несколько минут назад. В МЧС отметили, что угрозы обрушения самого здания в настоящий момент нет. В прокуратуре Краснодарского края уточнили, что еще один человек получил серьезные травмы при падении балкона, но выжил. В настоящее время он находится в больнице.

Детали ЧП уточняются. На месте работают экстренные службы. По факту случившегося прокуратура инициировала проверку.

Ранее 5-tv.ru сообщал о трагической гибели 13 человек в результате мощного пожара в клубе Костромы.

Два человека погибли при обрушении балкона жилого дома в Сочи

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