Два человека погибли при обрушении балкона жилого дома в Сочи

Тяжеловесный балкон жилой многоэтажки вместе с людьми рухнул в одном из районов Сочи. Как стало известно 5-tv.ru, в результате ЧП погибли два человека.

Трагедия произошла буквально несколько минут назад. В МЧС отметили, что угрозы обрушения самого здания в настоящий момент нет. В прокуратуре Краснодарского края уточнили, что еще один человек получил серьезные травмы при падении балкона, но выжил. В настоящее время он находится в больнице.

Детали ЧП уточняются. На месте работают экстренные службы. По факту случившегося прокуратура инициировала проверку.

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