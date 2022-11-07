Семьям погибших при пожаре в клубе Костромы выплатят по 100 тысяч рублей

В Костромской области отменены все развлекательные мероприятия, на зданиях приспущены флаги. В регионе объявлен траур по погибшим в результате пожара в ночном клубе «Полигон». Трагедия унесла жизни 13 человек. Большинство из них — молодые люди. Жители несут цветы к стихийному мемориалу, который возник на месте сгоревшего клуба.

Похороны погибших должны пройти сегодня. Организацию на себя взяла администрация города. Специалисты тем временем продолжают разбираться в причинах этого страшного происшествия. Одну из фигуранток дела — управляющую заведением — суд накануне арестовал на два месяца. К ней у родных жертв и пострадавших, а также у следователей, немало вопросов.

В клубе на момент пожара находились почти 300 человек. Выбраться из огненной ловушки оказалось невероятно сложно. В суде управляющая призналась, что дополнительный выход уже два года закрыт, а план эвакуации из зала, где случилось ЧП, вообще отсутствовал.

Последний раз пожарный надзор проверял «Полигон» три года назад. Тогда нарушений не нашли. И больше инспекторы не приходили.

И как только что стало известно — суд отправил под арест и предполагаемого виновника пожара — это тот самый посетитель, который открыл стрельбу из охотничьей ракетницы, после чего моментально вспыхнул потолок и декорации.

К расследованию подключились криминалисты и судебные эксперты из Москвы. В деле могут появиться новые подозреваемые. Заведено третье уголовное дело — на этот раз по факту халатности. два других — по факту причинения смерти по неосторожности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Уже известно, что семьям погибших выплатят по 100 тысяч рублей. Об этом сообщила губернатор области Сергея Ситникова, опубликовав пост в Telegram-канале.