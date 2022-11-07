Кабина лифта с заблокированным ребенком рухнула в жилом доме Иркутска

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Подросток находился в узком помещении вместе с родителями. Взрослые намерены обращаться в прокуратуру.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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В Иркутске в жилом доме сорвался лифт с пассажирами. В момент ЧП в нем были мужчина, женщина и маленький ребенок. После стремительного падения кабина резко затормозила — людей прижало к полу, но все обошлось.

Местные жители рассказывают, что не раз жаловались на неисправность лифтов в доме. Теперь кому-то придется за это отвечать — перепуганные пассажиры планируют обратиться в полицию и прокуратуру.

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