Американец упал в обморок после обещаний Байдена сделать США великой страной

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Лидер заокеанского государства нисколько не испугался инцидент. Он и сам еле двигался и с трудом анализировал то, что говорит.

Фото, видео: www.globallookpress.com / White House; 5-tv.ru

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Дональд Трамп не оставил никаких сомнений в том, что на этих выборах победу одержат республиканцы. А вслед за этим он и сам планирует вновь оказаться в Белом доме.

«Чтобы сделать нашу страну успешной, безопасной и великой, мне, вероятно, придется сделать это снова. Следите за нашими новостями», — подчеркнул 45-й американский лидер.

Говоря о нынешнем хозяине белого дома, Трамп заявил — в случае, если Джо Байден задержится у власти, США перестанут существовать как единое государство.

Байден тут же ответил. Выступая на собственном митинге, он попытался было переложить вину за все беды на предшественника. Но и здесь не обошлось без казусов — сначала президент споткнулся на ровном месте, а следом один из слушателей его речи упал в обморок.

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