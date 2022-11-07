Американец упал в обморок после обещаний Байдена сделать США великой страной

Дональд Трамп не оставил никаких сомнений в том, что на этих выборах победу одержат республиканцы. А вслед за этим он и сам планирует вновь оказаться в Белом доме.

«Чтобы сделать нашу страну успешной, безопасной и великой, мне, вероятно, придется сделать это снова. Следите за нашими новостями», — подчеркнул 45-й американский лидер.

Говоря о нынешнем хозяине белого дома, Трамп заявил — в случае, если Джо Байден задержится у власти, США перестанут существовать как единое государство.

Байден тут же ответил. Выступая на собственном митинге, он попытался было переложить вину за все беды на предшественника. Но и здесь не обошлось без казусов — сначала президент споткнулся на ровном месте, а следом один из слушателей его речи упал в обморок.