Саша Черно заявила о беременности после шестимесячного запоя: «Не вовремя»

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Анна Свотина
Анна Свотина 1 015

Блогер Саша Черно переживает о своей беременности после шестимесячного загула

Фото, видео: Telegram / sasha_cherno93

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Звезда реалити-шоу «Дом-2» в панике, потому что не готова к этому событию ни морально, ни физически.

Скандальная экс-участница шоу «Дом-2» Саша Черно ошарашила поклонников — она снова станет мамой. Блогер сделала тест на беременность, и он показал положительный результат. Казалось бы, новость отличная, только Черно новому положению дел не рада.

«Я обожаю детей, очень их люблю, очень хочу, но сейчас точно не вовремя от слова „совсем"», — поделилась блогер со своими подписчиками в Telegram-канале.

До этого момента селебрити вела разгульный образ жизни, употребляла алкогольные напитки. Последние полгода она впадала в «жесткие алкотрипы». Однако, несмотря на этот нелицеприятный факт, Черно-Оганесян делать аборт не собирается. Она видит в будущем ребенке знак, чтобы исправиться и начать вести здоровый образ жизни.

Саша Черно растит сына Стефана от Иосифа Оганесяна. Мальчику два года, но звездная мать не справляется с его воспитанием и регулярно жалуется на своего наследника поклонникам.

Ранее 5-tv.ru писал, что Саша Черно воспитанию сына предпочитает заработки.

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