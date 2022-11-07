Журналист Бигаев арестован по делу о вымогательстве у главы «Ростеха»

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 90

Фигуранты дела подозреваются в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

Журналист Бигаев арестован по делу о вымогательстве у главы «Ростеха»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

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Тверской суд Москвы арестовал еще одного фигуранта по делу о вымогательстве у главы государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Им оказался журналист светской хроники Тамерлан Багиев

Журналист проходит по делу в статусе подозреваемого. Он будет заключен под стражу до 24 декабря 2022 года.

К слову, такой же предварительный срок получили и другие подозреваемые: коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов, а также бывший главный редактор Tatler Ариан Романовский. Они подозреваются за вымогательство 11 миллионов рублей у Сергея Чемезова. Сама Ксения Собчак сбежала из страны, чтобы сбежать от следствия.

Позднее стало известно, что Собчак не считается подозреваемой. Поэтому вчера она пересекла границу и вернулась в Россию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мать Ксении Собчак, сенатор Людмила Нарусова прокомментировала возвращение в страну звездной дочери.

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