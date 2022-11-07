Пожилая москвичка умерла от ожогов тела после «романтики» в ванной при свечах
Женщина в Москве сгорела из-за свечи в собственной ванной
Фото: www.globallookpress.com / Sergio Pitamitz
Женщина получила ожог 95% поверхности тела.
Обгоревшая из-за свечки в собственной ванной комнате москвичка скончалась в реанимации. 81-летняя Наталья Демидова получила серьезные ожоги тела и дыхательных путей.
Источник 5-tv.ru рассказал о том, что жительница улицы Дубнинская в Москве сообщила о задымлении в многоквартирном доне. Как стало известно, ее смежница решила принять ванну при свечах, но СПА-процедура закончилась трагедией. Из-за неосторожности Демидовой, открытый огонь перекинулся на одежду и легковоспламеняемую пластиковую обивку ванной комнаты.
Женщина начала звать на помощь, и ее крики услышали соседи, которые пытались самостоятельно ликвидировать пожар.
Демидова была помещена в реанимацию ожогового центра НИИ СП им. Н. В. Склифосовского и скончалась в больнице. Пострадавшая получила ожог 95% поверхности тела и термоингаляционное поражение.
Ранее 5-tv.ru писал, что тело бывшего хоккеиста нашли в луже крови в собственном доме.
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