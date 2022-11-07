«Пусть горят в аду!» — мама выжившей при атаке ВСУ девочки из Донецка пожелала смерти нацистам
Мама выжившей при атаке ВСУ девочки из Донецка пожелала смерти нацистам
Фото, видео: 5-tv.ru
Мощный удар по центру города украинские боевики нанесли недавно. Тушение пожара продолжается.
Мощный удар по центру Донецка нанесли ВСУ. Снаряд попал в здание Управления железными дорогами, начался сильный пожар, который тушат уже десять часов. Местные жители рассказывают о семи мощных взрывах. Выбиты стекла в жилых домах.
Люди находят в квартирах осколки от снарядов.
«Был вот этот прилет прямой. И у нас вбило вот это окна, ребенку прилетел осколок прям в манеж. Слава богу все живы, но ненавидим этих тварей, пусть горят в аду если честно. Уже так осточертело это все», — говорит местная жительница.
Как сообщают власти Донецка, ВСУ используют артиллерию «натовского» калибра — 155 миллиметров.
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