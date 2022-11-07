«Пусть горят в аду!» — мама выжившей при атаке ВСУ девочки из Донецка пожелала смерти нацистам

Эфирная новость 1 555

Мама выжившей при атаке ВСУ девочки из Донецка пожелала смерти нацистам

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Мощный удар по центру города украинские боевики нанесли недавно. Тушение пожара продолжается.

Мощный удар по центру Донецка нанесли ВСУ. Снаряд попал в здание Управления железными дорогами, начался сильный пожар, который тушат уже десять часов. Местные жители рассказывают о семи мощных взрывах. Выбиты стекла в жилых домах.
Люди находят в квартирах осколки от снарядов.

«Был вот этот прилет прямой. И у нас вбило вот это окна, ребенку прилетел осколок прям в манеж. Слава богу все живы, но ненавидим этих тварей, пусть горят в аду если честно. Уже так осточертело это все», — говорит местная жительница.

Как сообщают власти Донецка, ВСУ используют артиллерию «натовского» калибра — 155 миллиметров.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.10
0.48 60.61
-0.31
Что ждет Россию в 2023 году: предсказания известных прорицателей

Последние новости

18:34
Путин лично обсудит с россиянами выплаты мобилизованным военным
18:23
«Общая беда»: Разина назвала возможную причину смерти основателя «Ласкового мая»
18:22
Что ждет Россию в 2023 году: предсказания известных прорицателей
18:14
В Третьяковской галерее объяснили отмену Московской биеннале
18:09
Причину агрессивного поведения Прилучного нашли в его «темном» прошлом
18:01
Путину показали, как будет выглядеть особая экономическая зона Завидово

Сейчас читают

Основатель «Ласкового мая» умер в Оренбурге
"Без трусов и без совести": Олешко шокирован царящими в шоу-бизнесе нравами
Бесславный конец: политолог оценил будущее Байдена после победы его противников на выборах
Как не сравнивать себя с другими людьми и не завидовать им

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика