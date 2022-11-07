Посол Украины в США обвинила Папу Римского в невнимательном чтении Достоевского

Посол Украины в США Оксана Маркарова обвинила Папу Римского Франциска в том, что он невнимательно читал произведения русского писателя Федора Достоевского. Так дипломат отреагировала на высказывание понтифика, в котором он назвал русских гуманным народом.

«Наверное, Папа Римский как-то невнимательно читал Достоевского. Иначе Его Святейшество не удивился бы жестокости русских», — написала Маркарова на своей странице в Facebook*.

Ранее Франциск признался в любви к русскому народу и русской культуре в ходе пресс-конференции на борту самолета, на котором возвращался из поездки в Азию.

«Я высоко ценю русский народ, российский гуманизм. Достаточно подумать о Достоевском, который до сих пор вдохновляет нас на христианство. Я питаю любовь к русскому народу и также к украинскому народу», — заявил Папа Римский.

Он добавил, что не верит в жестокость россиян, о которой часто говорят на Западе, и подчеркнул, что русский народ — это великий народ.

В начале мая Франциск заявил, что «лай НАТО у дверей России» мог подтолкнуть Москву к началу спецоперации на Украине, и выступил против гонки вооружений. Позднее понтифик подтвердил свое мнение о вине НАТО в начале украинского конфликта.

Понтифик также выразил сожаление по поводу гибели российской журналистки Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина. Тем самым Франциск привел в бешенство киевский режим. Апостольского нунция — посла Ватикана в Киеве — даже вызвали в украинский МИД, чтобы выразить разочарование.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Папа Римский заявил о готовности приехать в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

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