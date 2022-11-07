«У нее был план»: Шаляпин в шоке от решения суда по продаже комнаты в коммуналке

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Анна Свотина
Анна Свотина Эксклюзив 371

Певец Прохор Шаляпин проиграл суд соседке по коммунальной квартире

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Суд Москвы не поддержал позицию певца и вынес окончательное неожиданное решение.

Желание продать квартиру в коммунальной квартире для Прохора Шаляпина закончилось судебным разбирательством. Соседка артиста по квартире Лариса Одинцова обвинила его в том, что он продал комнату «в обход» ее и подселил туда неадекватных квартирантов. Женщина подала на звезду шоу-бизнеса в суд и потребовала вернуть ей право перевода на собственность этой комнаты.

Шаляпин с таким решением в корне не согласен. В свою защиту сообщил, что сделка купли-продажи выполнена законно.

«У нее (Ларисы Одинцовой. — Прим. ред.) был план, чтобы я занизил сумму, и чтобы перекупила она комнату по заниженной сумме. Я сказал: купите за пять миллионов, либо напишите отказ. С моей стороны все честно, я честно провел эту сделку», — заявил певец в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

Симоновский суд изучил все материалы дела, выслушал обе стороны и поддержал Ларису Одинцову. Она получила права и обязанности покупателя на комнату по договору купли-продажи.

Ранее 5-tv.ru писал, что в квартире девушки Шаляпина нашли страшное.

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