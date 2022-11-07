Можно ли увидеть из России кроваво-красное затмение Луны 8 ноября?

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Ученые предупредили о небывало красивом космическом событии. Оно случается нечасто.

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Peter Hartenfelser;5-tv.ru

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Днем 8 ноября россияне смогут наблюдать полное лунное затмение. Естественный спутник земли окрасится в красно-бурый оттенок. Правда, увидят ли это жители Москвы и Петербурга — неизвестно. Сегодня обе столицы накрыл туман.

Верхние этажи небоскребов скрылись из виду. К тому же, ожидается аномальное потепление. Если еще накануне температура была около нуля. То уже завтра — до восьми градусов выше ноля. Это на пять градусов выше климатической нормы. И так до конца недели.

Всему виной теплый сектор циклона из Скандинавии. Правда, смену погоды будут сопровождать дожди, усиление ветра и падение атмосферного давления.

+5° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.24
-0.86 60.90
0.29
🧙‍♀ Гороскоп на 8 ноября для всех знаков зодиака

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