Можно ли увидеть из России кроваво-красное затмение Луны 8 ноября?

Днем 8 ноября россияне смогут наблюдать полное лунное затмение. Естественный спутник земли окрасится в красно-бурый оттенок. Правда, увидят ли это жители Москвы и Петербурга — неизвестно. Сегодня обе столицы накрыл туман.

Верхние этажи небоскребов скрылись из виду. К тому же, ожидается аномальное потепление. Если еще накануне температура была около нуля. То уже завтра — до восьми градусов выше ноля. Это на пять градусов выше климатической нормы. И так до конца недели.

Всему виной теплый сектор циклона из Скандинавии. Правда, смену погоды будут сопровождать дожди, усиление ветра и падение атмосферного давления.