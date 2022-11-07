Лучше «Шоу Бенни Хилла»: экоактивисты устроили скандал в аэропорту Амстердама

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Экоактивисты устроили скандал в аэропорту Амстердама

Фото, видео: 5-tv.ru

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Борцы за экологию перекрыли все полосы движения. Пилотов призывали к совести.

Климатические активисты устроили в аэропорту Амстердама акцию, которая многим напомнила британский комедийный сериал Бенни Хилла.

Два десятка борцов за климат блокировали взлетные полосы несколько часов, катаясь между самолетами на велосипедах. А одеты они были в те же форменные жилеты, что и сотрудники аэропорта. Последним, чтобы поймать нарушителей, пришлось тоже использовать транспорт на педальной тяге. Так что отличить «своих от чужих» секьюрити могли, только полагаясь на свою интуицию и поведение коллег.

Смысл экоакции — заставить владельцев частных самолетов летать как можно реже, чтобы не загрязнять атмосферу.

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