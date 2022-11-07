«Голову повернет — случится обморок»: невролог нашел у Байдена признаки неожиданной болезни

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 3 534

Невролог Власов: у Байдена явная склонность к синдрому паркинсонизма

Фото, видео: www.globallookpress.com / Lev Radin; © РИА Новости / Евгений Одиноков 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Нынешнее состояние президента США грозит в очень скором времени перейти в старческое слабоумие.

У президента США Джо Байдена наблюдается целая группа симптомов, которые могут возникать при разных нарушениях двигательной сферы. Об этом в комментарии 5-tv.ru рассказал невролог Ян Власов.

По его словам, то, как перемещается американский лидер, свидетельствует об элементах так называемой атаксии — шаркающей, неуверенной походки, которая возникает при поражении той части мозга, которая отвечает за координацию движений.

Кроме того, по словам Власова, у Байдена наблюдается склонность к обморочным состояниям, которая проявляется в том, как он поворачивает тело.

«Он очень бережно себя поворачивает. Он не поворачивает, заметьте, голову, он поворачивается всем телом. Это говорит о том, что, если он голову повернет, то может быстро упасть в обморок. Это связано с возрастом», — отметил невролог.

Также Власов предположил у Байдена хроническую ишемическую недостаточность мозга и хроническую энцефалопатию, которые выражаются в забывчивости, путаной речи, характерных поведенческих реакциях. В дальнейшем это состояние, по словам эксперта, может перейти в так называемую сенильную деменцию или старческое слабоумие.

«У человека действительно существуют серьезные когнитивные дисфункции. Есть признаки амиостатического синдрома: маскообразное лицо, передвижение короткими шажками, немножко согнутые ноги и руки — так называемая амиостатическая поза. То есть у человека есть явная склонность к синдрому паркинсонизма», — резюмировал Власов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как президент США Джо Байден чуть не упал со сцены во время обращения к гражданам перед выборами в Конгресс.

+5° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.24
-0.86 60.90
0.29
🧙‍♀ Гороскоп на 8 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

18:43
Украинские боевики пытались сбросить бомбу с дрона на подстанцию Глушковской РЭС
18:36
Командир «Ахмата» опроверг слухи о массовой гибели бойцов в Лисичанске
18:28
Молчание — золото: почему легендарного Штирлица могло не быть совсем
18:16
Выполнявший санитарный рейс вертолет Ми-2 упал под Костромой
18:09
Не слушается тело: что такое атаксия и почему ее надо срочно лечить
17:58
Бьют на тысячи километров: чем Россия ответит на американские ракеты Trident II

Сейчас читают

Владимир Машков заявил, что готов встретиться с раненными участниками СВО в Екатеринбурге
Принц востока: Цой представила миру долго скрываемого взрослого красавца-сына
Сложная задача для Нетаньяху: баланс между Россией и США
Где и как жили в Москве Сергей Кузнецов, Юрий Шатунов и музыканты "Ласкового мая"

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика