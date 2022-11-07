Нынешнее состояние президента США грозит в очень скором времени перейти в старческое слабоумие.

У президента США Джо Байдена наблюдается целая группа симптомов, которые могут возникать при разных нарушениях двигательной сферы. Об этом в комментарии 5-tv.ru рассказал невролог Ян Власов.

По его словам, то, как перемещается американский лидер, свидетельствует об элементах так называемой атаксии — шаркающей, неуверенной походки, которая возникает при поражении той части мозга, которая отвечает за координацию движений.

Кроме того, по словам Власова, у Байдена наблюдается склонность к обморочным состояниям, которая проявляется в том, как он поворачивает тело.

«Он очень бережно себя поворачивает. Он не поворачивает, заметьте, голову, он поворачивается всем телом. Это говорит о том, что, если он голову повернет, то может быстро упасть в обморок. Это связано с возрастом», — отметил невролог.

Также Власов предположил у Байдена хроническую ишемическую недостаточность мозга и хроническую энцефалопатию, которые выражаются в забывчивости, путаной речи, характерных поведенческих реакциях. В дальнейшем это состояние, по словам эксперта, может перейти в так называемую сенильную деменцию или старческое слабоумие.

«У человека действительно существуют серьезные когнитивные дисфункции. Есть признаки амиостатического синдрома: маскообразное лицо, передвижение короткими шажками, немножко согнутые ноги и руки — так называемая амиостатическая поза. То есть у человека есть явная склонность к синдрому паркинсонизма», — резюмировал Власов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как президент США Джо Байден чуть не упал со сцены во время обращения к гражданам перед выборами в Конгресс.