Подняли на смех: Байден чуть не упал со сцены во время выступления

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 2 393

Президент США Джо Байден оступился и чуть не упал во время обращения к избирателям

Подняли на смех: Байден чуть не упал со сцены во время выступления

Фото: © РИА Новости / Стрингер; 5-tv.ru

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Граждане США совсем скоро будут выбирать состав Конгресса, но действующий президент всеми своими действиями буквально хоронит шансы правящего большинства на успех.

Президент США Джо Байден выступил с обращением к гражданам перед выборами в Конгресс. И если речи его предшественника Дональда Трампа разбирает на цитаты и американская, и зарубежная пресса, то заявления и действия «Сонного Джо» вызывают лишь недоумение.

Джо Байден чуть ли не сразу в ходе выступления попытался споткнуться и упасть со сцены. Он оступился, пошатнулся и сразу же попытался оправдаться.

«Упс! Ступенька! Она черная», — только и промолвил возрастной глава Штатов.

Неудивительно, что Байдена повсюду сопровождают либо подчиненные, либо жена. Видимо, в этот раз они решили, что на сцене с президентом ничего не случится, но американский лидер нашел, где оступиться.

После того, как президент потерял равновесие, публика рассмеялась. На смех Байдена подняли и в комментариях. Чаще всего пользователи Twitter советовали главе США носить очки в силу почтенного возраста.

Впрочем, одной ступенькой дело не ограничилось и Байден добавил к попытке упасть несколько спорных заявлений, которые тут же журналисты взяли «на карандаш». Например, он заявил, что именно Трамп «оставил экономику США в руинах». В условиях проблем с топливом президент США также заявил, что в стране не будет разрабатываться новых месторождений. А еще Байден нашел новую причину роста инфляции. Теперь в этом виновата стоимость автомобилей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Джо Байден устроил настоящий марафон оговорок, неточностей и фактических ошибок.

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