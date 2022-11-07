Шольц высмеял бедствующих соотечественников и напомнил им про газовые камеры

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 534

Канцлер ФРГ Шольц высмеял соотечественника, который сменил электропечь на газовую

Шольц высмеял бедствующих соотечественников и напомнил им про газовые камеры

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Главу немецкого правительства заподозрили в «злом умысле» в связи с энергетическим кризисом, который происходит сейчас в стране.

Немцев возмутило поведение канцлера Олафа Шольца, который в телеэфире высмеял гражданина страны, пожаловавшегося ему, что совсем недавно сменил дома электропечь на газовую. Инцидент произошел во время телепрограммы «Беседа с канцлером» на канале NDR, в ходе которой обсуждался энергетический кризис в Германии.

«Недавно ко мне обратился гражданин: „Герр Шольц, я недавно поменял электрическую печь на газовую“… Грустный такой», — с хихиканьем сказал Шольц.

Издевательская насмешка канцлера над гражданином собственной страны, который к тому же пострадал от действий собственного правительства, вызвала гневные отклики жителей Германии в Twitter.

Немцы дружно осудили Шольца, проведя параллели с фашистскими газовыми камерами, а председатель Христианско-демократического союза Тюрингии Марио Фогт сделал вывод, что у немецкого канцлера есть определенный «злой умысел».

На днях политолог Антон Бредихин высказал предположение, что недовольство граждан, которое сейчас наблюдается в ФРГ, может быть на руку канцлеру Шольцу, потому что позволит ему изменить социально-экономический и миграционный форматы страны и, возможно, решить другие проблемы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что канцлер Германии Олаф Шольц изменил свою позицию и теперь настроен на диалог с президентом России Владимиром Путиным. Такое заявление сделал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

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