Рейс Стамбул-Екатеринбург приземлился в Сочи из-за разгерметизации салона

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 277

На борту самолета находится сто пассажиров.

Рейс Стамбул-Екатеринбург приземлился в Сочи из-за разгерметизации салона

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Летящий из Стамбула самолет с сотней пассажиров готовится к аварийной посадке в Сочи из-за разгерметизации салона.

Известно, что в настоящий момент самолет вырабатывает топливо над морем.

По предварительным данным, воздушное судно авиакомпании Red Wings совершит посадку в районе 23:00 по московскому времени.

На место ожидаемой посадки направлено две бригады скорой помощи. Известно, что пилоты рейса контролируют ситуацию.

Обновление 23:05. Как сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи, самолет благополучно приземлился.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выжить при попадании самолета в грозу.

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