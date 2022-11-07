Рейс Стамбул-Екатеринбург приземлился в Сочи из-за разгерметизации салона

Летящий из Стамбула самолет с сотней пассажиров готовится к аварийной посадке в Сочи из-за разгерметизации салона.

Известно, что в настоящий момент самолет вырабатывает топливо над морем.

По предварительным данным, воздушное судно авиакомпании Red Wings совершит посадку в районе 23:00 по московскому времени.

На место ожидаемой посадки направлено две бригады скорой помощи. Известно, что пилоты рейса контролируют ситуацию.

Обновление 23:05. Как сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи, самолет благополучно приземлился.

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