Дарья Пынзарь пожаловалась на лишний вес: «Я наела несколько килограммов»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 288

Звезда «Дома-2» не раз меняла внешность с помощью диет, косметологов и пластических хирургов, но так и не нашла своей идеальной формы.

Дарья Пынзарь пожаловалась на лишний вес: «Я наела несколько килограммов»

Фото: © РИА Новости / Владимир Песня

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Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь спорит с супругом Сергеем о своей округлившейся фигуре. Блондинка призналась, что набрала несколько килограммов и чувствует себя некомфортно, а избранник умоляет ее не худеть. Посоветоваться, как с этой неразрешимой проблемой жить дальше она решила со своими подписчиками. Статистику ожидает точную, ведь за ее блогом следят 4,2 миллиона человек.

Дарья Пынзарь опубликовала пост с фотографией в белоснежном купальнике. На снимке рядом с ней, как бы подтверждая любовь к пышному телу широко улыбается и придерживает жену за бедра Сергей Пынзарь. Во время фотосессии он имел неосторожность указать жене на подросшие округлости, но комплимент она не оценила.

«На первом фото Сергей Иванович сказал, что я сейчас его любимого размера (я наела несколько килограммов), я обиделась. Потом он начал меня искренне убеждать в этом (это второе фото). Я набрала, и Сергей говорит, что он в восторге, и худеть мне нельзя… Я не верю. Врет, думаете? В момент, когда я весила 49 килограммов, всегда говорил, что это перебор, а мне нравилось. Где истина-то?» — вопрошает Дарья.

Как отметила звезда, многие подруги делились с ней похожими историями: мужья и бойфренды твердили, мол, слишком худые женщины совершенно непривлекательны. Сергей Пынзарь поспешил и в комментариях к посту напомнить жене о своем мнении, написал, что она шикарно выглядит. С ним согласилась и бывшая коллега по шоу, телеведущая Ксения Бородина.

«Тебе так лучше, формы есть — это красиво», — обратилась она к Дарье Пынзарь.

Главная героиня спора давно ищет свою идеальную форму. Начало было положено увеличением размера бюста, о котором она мечтала, но откладывала на период после грудного вскармливания. Круглые щеки даму тоже смущали, поэтому она удалила так называемые «комки Биша». Дарья увеличивала объем губ, за что ее сильно ругал супруг. Возможно, именно его давление заставило звезду остановиться на пути преображения. Кроме того, это больно, говорит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о бедах телеведущей Ксении Бородиной. Звезда «Дома-2» пожаловалась на врачей, которые никак не могут поставить диагноз и исцелить ее от невыносимых болей.

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