Из 100 в 40: как выглядит сбросившая половину себя Джессика Симпсон

Красивая фигура — предел мечтаний многих знаменитостей. На что только не готовы пойти красавицы для достижения заветной цели.

Американская певица и актриса Джессика Симпсон сбросила половину массы своего тела, и теперь поклонники заподозрили у нее анорексию. В последние годы артистка не занимается музыкальной деятельностью, однако часто появляется в личном блоге и поддерживает связь с фанатами.

Как сообщило издание PEOPLE, поклонники регулярно наблюдали за изменениями в ее жизни, обсуждали внешний вид, наряды и прическу. Больше всего фанатов волновал вес звезды — Симпсон поправилась до 108 килограммов после рождения третьего ребенка от футболиста Эрика Джонсона. Это вызвало у 41-летней актрисы закомплексованность и неуверенность в себе.

Особенно повлияло и то, что блондинка никогда не отличалась худощавостью. С начала карьеры к ней постоянно придирались из-за лишних сантиметров в талии. Целых 20 лет красавица изнуряла себя интенсивными тренировками и строгими диетами.

Фото Джессики до и после экстремального похудения. www.globallookpress.com / AUG/face to face; Instagram* / jessicasimpson

Остановиться певица смогла только после встречи с мужем. Актриса стала мамой и во время беременности перестала себя ограничивать. Здоровье ребенка оказалось важнее красоты. Особенно тяжело дались ей третьи роды — из-за них звезда обнаружила баснословные цифры на весах. Увиденные 108 килограммов повергли артистку в шок, она пообещала прийти в форму любой ценой.

В конце концов Симпсон сдержала обещание и сбросила 45 килограммов. Однако достигнутая цель не стала пределом, Джессика продолжает по привычке сбрасывать уже необходимый вес. Теперь ее тело выглядит слишком худым, из-под одежды видны очертания костей. Поклонники очень боятся за состояние здоровья кумира.

В России тоже есть медийные личности с обширной историей похудения. Например, популярная визажистка Гоар Аветисян. Долгое время звезда боролась с лишними весом и теперь без стеснения публикует шикарные фото в купальнике. Ранее 5-tv.ru сообщал, что Аветисян похудела на 300 килограммов.

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