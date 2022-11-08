Киты-убийцы напали на яхту с туристами из Франции

У берегов Португалии косатки потопили яхту с туристами из Франции. Сразу семь морских животных примерно час атаковали лодку, до тех пор пока она не начала стремительно уходить под воду.

Людям пришлось спешно покинуть тонущее судно. Все спаслись на надувном плоту. А до берега — 25 километров. На помощь пришли туристы с другой яхты. Они взяли пострадавших на борт и доставили в ближайший порт.