Киты-убийцы напали на яхту с туристами из Франции

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Людям удалось выжить. Пострадавших эвакуировали в ближайший порт.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Arco Images / LaTerraMagica; 5-tv.ru

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У берегов Португалии косатки потопили яхту с туристами из Франции. Сразу семь морских животных примерно час атаковали лодку, до тех пор пока она не начала стремительно уходить под воду.

Людям пришлось спешно покинуть тонущее судно. Все спаслись на надувном плоту. А до берега — 25 километров. На помощь пришли туристы с другой яхты. Они взяли пострадавших на борт и доставили в ближайший порт.

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