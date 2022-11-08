Россияне сообщили о дефиците популярных антибиотиков в аптеках

Из московских аптек начали исчезать антибиотики. Как выяснили «Известия», запас лекарств стремительно сокращается. В первую очередь — популярные антибиотики и другие схожие по действию препараты. Так, например, найти их в форме порошка удалось лишь в двух торговых точках очень крупной сети.

Эксперты объясняют ситуацию сезонным спросом — обычно продажи растут при всплеске простудных заболеваний. За запасами лекарств внимательно следят в Минздраве и Росздравнадзоре. В ближайшее время сбои с поставками обещают устранить.