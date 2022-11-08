Белый дом тайно призывает американские банки сотрудничать с Россией

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В США уже давно поняли, что вести антироссийскую санкционную войну бессмысленно. Вот только боятся в этом признаться.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Cfoto; 5-tv.ru

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Министерство финансов США и Госдепартамент призывают американские банки продолжить сотрудничество с российскими компаниями. Речь идет об операциях с отдельными стратегически важными предприятиями, включая «Газпром» и производителей удобрений.

Власти просят разрешить банкам осуществлять базовые операции: в том числе денежные переводы, конвертацию валюты. В Белом доме подчеркивают, что не вся российская экономика находится под санкциями. Поэтому стоит продолжать вести бизнес во избежание глобальной экономической катастрофы.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну. В том числе экономическую.

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