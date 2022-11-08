Он все предвидел: Киркоров дал по голове Зеленскому после фразы о войне

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 6 562

Киркоров в клипе ударил по голове Зеленского после слов о войне

Он все предвидел: Киркоров дал по голове Зеленскому после фразы о войне

Фото: Кадр из сериала "Слуга народа"

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Народный артист не смог сдержать эмоций и в порыве негодования отвесил ныне бывшему комику звонкий подзатыльник.

В старом клипе Филиппа Киркорова обнаружен пророческий знак о президенте Украины Владимире Зеленском.

Всем известно, что до политических потуг Зеленский пытался построить карьеру актера — роли ему давали, в основном, комичные. В том числе посчастливилось Владимиру Зеленскому поработать с народным артистом Филиппом Киркоровым в фильме «Любовь в большом городе».

К слову о фильме — в сети распространился кадр из старого клипа Филиппа Киркорова, где он отвешивает будущему президенту Незалежной подзатыльник. Расскажем поподробнее.

Клип на песню «Просто подари» вышел в 2009 году. В нем Филипп Киркоров предстал в роли эпатажного режиссера, который ставит сцену свидания для красавицы Светланы Ходченковой и неловкого романтика Владимира Зеленского. Неудачливый Казанова не слышит указаний режиссера, поэтому тот в порыве негодования отвешивает ему подзатыльник и хватает за голову.

Он все предвидел: Киркоров дал по голове Зеленскому после фразы о войне

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YouTube / kirkorovofficial

2/3

YouTube / kirkorovofficial

3/3

YouTube / kirkorovofficial

По сюжету клипа режиссер-Киркоров разозлился на непутевого романтика Зеленского

По сюжету клипа режиссер-Киркоров разозлился на непутевого романтика Зеленского

По сюжету клипа режиссер-Киркоров разозлился на непутевого романтика Зеленского

Интересно, что Зеленский «получает по макушке» от Киркорова на строчке песни «вызову весь мир на войну». Многие пользователи сети увидели в этом ироничный намек или даже пророчество.

Ранее 5-tv.ru обнаружил истинную причину конфликта Филиппа Киркорова с Викторией Боней.

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