Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 126

Местные СМИ отмечают, что людям советуют в ближайшее время укрыться в убежищах.

Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины

Фото: www.globallookpress.com / Yuliia Ovsiannikova

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Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины. Как сообщают местные СМИ, в частности, «Страна.ua» людям советуют в ближайшее время укрыться в убежищах.

Сирены и предупреждения звучат на подконтрольных Киеву территориях Луганской народной республики (ЛНР). Кроме того, людей просят уйти в укрытия в Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что политолог высмеял условия президента Украины Владимира Зеленского по переговорам с Россией.

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